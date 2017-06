Staatsanwaltschaft München weitet Ermittlungen bei Audi aus

Immer mehr Probleme für Audi - © APA (dpa)

Die Münchner Staatsanwaltschaft weitet ihre Betrugsermittlungen gegen Audi in der Dieselaffäre nach den neuen Vorwürfen aus. Dabei geht es nun auch um Fahrzeugverkäufe in Europa, nicht nur wie bisher in den USA. “Wir haben das jetzt erweitert”, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München II am Freitag.