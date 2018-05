Staatsanwaltschaft gegen Angeklagten: Messerstecher erklärt

Der Fall sorgte für Aufsehen. Im August passt ein 37-jähriger Arbeiter seine Noch-Ehefrau in Wolfurt nachts vor ihrer Wohnung ab und verletzt sie mit fünf wuchtigen Messerstichen schwer.

Die Spitze eines großen Messers bricht am Beckenknochen ab, die Frau musst notoperiert werden. Der Angeklagte, der sich am siebten Mai vor dem Schwurgericht verantworten muss, macht nach anfänglicher Aussageverweigerung dann doch Angaben. Er will das Gericht überzeugen, dass er keinen Mord geplant hatte. Für Verteidiger Florin Reiterer wird der Prozess eine Herausforderung.

Alles erklärbar

„Mein Mandant hatte familiäre Probleme. Eine SMS von seinem Sohn, wonach er angeblich nicht sein Vater sei, hat das Fass schließlich zum Überlaufen gebracht. Es war nicht seine Absicht, seine Kinder zu Waisen zu machen “, stellt der Verteidiger klar. Auch, dass der 37-Jährige ein Messer dabeihatte, obwohl er angeblich „nur reden“ wollte, ist für Reiterer nicht gleich ein Indiz für einen Mordplan. „Der Angeklagte gab an, dass er -wie viele andere auch- immer ein Messer dabeihabe, weil er es beruflich häufig braucht um Pakete zu öffnen oder wenn er mit den Kindern in den Wald geht und grillt. „Mein Mandant wird sich, was die Tat betrifft jedenfalls geständig zeigen, nicht jedoch hinsichtlich des versuchten Mordes“, so der Anwalt. Die Verteidigung geht von einer absichtlich schweren Körperverletzung aus. Ob die Geschworenen den Mann am siebten Mai für versuchten Mord oder doch eines anderen Deliktes für schuldig befinden, bleibt also spannend. Der Mordprozess wurde für einen ganzen Tag anberaumt.