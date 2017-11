Staatsanwaltschaft beantragt neuen Prozess gegen Berlusconi

Die Staatsanwaltschaft in Turin hat die Eröffnung eines neuen Prozesses gegen Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi beantragt. Berlusconi werde der Zeugenbestechung beschuldigt, berichteten italienische Medien am Freitag. Laut der Staatsanwaltschaft soll Berlusconi einem 32-jährigen Model Geld für falsche Aussagen vor Gericht überwiesen haben.

Die Ermittlungen der Turiner Staatsanwaltschaft sind Teil einer Untersuchung über die Bestechung von Zeugen durch den 81-jährigen Berlusconi. Die Staatsanwälte gehen davon aus, dass rund 20 Frauen, die sich in den vergangenen Jahren an Partys in Berlusconis Luxusresidenz beteiligt hatten, vor Gericht gelogen hatten, weil sie von dem Großunternehmer “Monatsgehälter” für ihr Schweigen über ausschweifende Abende in der Mailänder Residenz des Medienunternehmers erhielten. Insgesamt soll Berlusconi zehn Millionen Euro für die Bestechung der Zeuginnen ausgegeben haben.