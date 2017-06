Staatlich organisierte Demonstrationen gegen Israel im Iran

Auch die US-Flagge spielte bei der Demo eine Rolle - © APA (AFP)

Hunderttausende Menschen haben am Freitag im Iran an staatlich organisierten Kundgebungen gegen den politischen Erzfeind Israel teilgenommen. Zu den landesweiten Straßendemonstrationen hatte das Establishment anlässlich des jährlich stattfindenden Al-Kuds-Tages aufgerufen. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.