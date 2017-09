St. Poetry – die Lesebühne im St. Peter

Nur keine Scheu, wir wollen sie nicht bekehren! Kommen Sie vorbei, denn das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken und um schlechte Poesie zu hören. Bereits Goethe wusste das. Bei St. Poetry bekommen Sie weder noch! Hier ist das Motto guter Wein und gute Poesie.

Leben wir noch in einer heilen Welt? Gibt es überhaupt sowas wie eine heile Welt? Im Sujet der St. Peter-Kirche in Rankweil befassen sich die vier Poeten Ines Strohmaier, Mario Amann, Kassian Wohlgenannt und Gerlinde File mit diesem Thema und verwöhnen Sie mit selbstverfassten Texten. Die Band Blackbox aus dem Walgau wird den Abend zusätzlich musikalisch noch verfeinern. Dazu schenkt das Team exklusiven Wein der heimischen Pfarre aus, also für Verpflegung ist gesorgt ;)

Seien Sie dabei, wenn es am 5. Oktober 2017 um 19.00 Uhr zum ersten Mal heißt: Hallo und herzlich willkommen zu St. Poetry, der einzigen Poesie-Veranstaltung des Ländles in einer Kirche. Lassen Sie sich bei freiem Eintritt von den Texten berühren und genießen Sie die einzigartige Atmosphäre der St. Peter-Kirche.