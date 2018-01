St. Pöltener Bischof Küng rechnet heuer mit Nachfolger

Der St. Pöltener Diözesanbischof Klaus Küng erwartet bald einen Nachfolger. Sein Rücktrittsgesuch im Vatikan hatte er 2015 zu seinem 75er eingereicht. "Das Verfahren ist, denke ich, im Gange. Wie lange es genau dauert, bis mein Nachfolger feststeht, liegt nicht in meiner Hand. Es ist aber anzunehmen, dass der Wechsel im Verlaufe des Jahres geschehen wird", sagte Küng im "NÖN"-Interview.

Sein Ansuchen wurde 2015 vom Vatikan “nunc pro tunc” (“jetzt für später”) angenommen – Küng bleibt also bis zur Entscheidung über seine Nachfolge im Amt. Bis zum Ende seiner Amtszeit möchte Küng seine Aufgaben als Bischof “verantwortungsbewusst wahrnehmen und dafür sorgen, dass nötige Entscheidungen nicht aufgeschoben werden”, sagte er laut einem “NÖN”-Onlinebericht in dem Interview, das am (morgigen) Dienstag in der Printausgabe der Wochenzeitung erscheint.