St. Pölten trennte sich von Lederer - Kühbauer neuer Coach

Der SKN St. Pölten hat auf die anhaltende Misserfolgsserie reagiert und sich von Trainer Oliver Lederer getrennt. Die Nachfolge des 40-Jährigen tritt Dietmar Kühbauer an, wie das abgeschlagene Schlusslicht der Fußball-Bundesliga am Sonntag bekanntgab. Den Niederösterreichern fehlen acht Runden vor Schluss zehn Punkte auf den rettenden Platz neun.

Der Klassenerhalt kann wohl nur über die Relegation geschafft werden, in der im Juni der Dritte der Erste Liga wartet. Sollte St. Pölten tatsächlich im Oberhaus bleiben, würde sich Kühbauers vorerst bis Saisonende befristeter Vertrag automatisch um ein Jahr verlängern.

Lederer trat sein Amt im vergangenen September nach dem Rauswurf von Jochen Fallmann an. Seine Bilanz aus 21 Liga-Partien steht bei zwei Siegen, drei Unentschieden und 16 Niederlagen. Zuletzt ging St. Pölten viermal in Folge als Verlierer vom Platz, das Heim-1:5 am Samstag gegen Sturm Graz brachte das Fass endgültig zum Überlaufen.

Das bestätigte auch General Manager Andreas Blumauer in einer Club-Aussendung. “Die gestrige, deutliche Heimniederlage war der ausschlaggebende Grund für den Trainerwechsel. Wir wollen alles versuchen, um der Mannschaft neue Impulse zu geben und freuen uns, dass sich Dietmar Kühbauer dieser Aufgabe stellt.”

Für Kühbauer, der am Montag sein erstes Training beim SKN leitet, ist es die dritte Trainertätigkeit in der Bundesliga. Zuvor betreute der Burgenländer von 2010 bis 2013 die Admira-Profis und von 2013 bis 2015 den WAC. Beide Clubs führte der Ex-Teamspieler in den Europacup.

Dieses Kunststück gelang auch Lederer mit der Admira. Nach seinem Abschied von den Südstädtern im Jänner 2017 galt der Ex-Rapid-Profi als eine der vielversprechendsten Trainer-Aktien des Landes, seine auf Ballbesitz und Positionsspiel aufgebaute Fußball-Philosophie begann bei St. Pölten allerdings nie so richtig zu greifen.

Lederers Abschied bedeutet den sechsten Trainerwechsel in dieser Bundesliga-Saison. Fallmann, Thorsten Fink (Austria) und Heimo Pfeifenberger (WAC) mussten ebenfalls unfreiwillig ihre Posten räumen, Damir Buric (Admira) ging in die zweite deutsche Liga zu Greuther Fürth, Franco Foda (Sturm Graz) stieg zum ÖFB-Teamchef auf.

Kühbauer macht sich über seinen neuen Job keine Illusionen. “Es ist eine schwierige Aufgabe, das ist mir bewusst. Wir werden höchstwahrscheinlich in der Relegation spielen”, sagte der Neo-Trainer des SKN St. Pölten im “Sky”-Interview, zeigte sich aber auch optimistisch: “Es ist die Chance größer, dass wir in der Bundesliga bleiben.”

Sein erstes Spiel führt Kühbauer am Samstag ausgerechnet zu seinem Ex-Club Rapid. “Wir werden nicht nach Hütteldorf fahren, um dort abgeschlachtet zu werden. Wir müssen eine Spielphilosophie finden, mit der wir in der Relegation bestehen.” Zunächst einmal will der Burgenländer den Hebel bei der Abwehrarbeit ansetzen. “Wir müssen in der Defensive etwas verändern. Es sind so viele Tore gefallen. Das bedeutet nicht, dass wir mauern ohne Ende. Wir müssen den Zweikampf besser annehmen, wir müssen besser stehen.”