St. Pölten als Trumpfkarte der Austria gegen Osijek

Die Austria muss in St. Pölten spielen - © APA

Robbie Williams ist der Drahtzieher. Weil das Ernst Happel Stadion für das Konzert des ehemaligen “Take That”-Mitglieds am Samstag fit gemacht werden muss, zieht die Austria am Donnerstag (21.05 Uhr/live ORF eins) für das Rückspiel um den Einzug in die Fußball-Europa-League gegen NK Osijek in die NV Arena nach St. Pölten um. Das “kompakte Stadion” soll aber der entscheidende Vorteil sein.