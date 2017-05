St. Louis verkürzt gegen Nashville auf 2:3, Ducks-Aufholjagd

Die Ducks jubeln nach einer außergewöhnlichen Aufholjagd - © APA (AFP/GETTY)

Die Nashville Predators haben die erste Chance auf den Einzug ins Finale der Western Conference in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vergeben. Gastgeber St. Louis Blues siegte am Freitag mit 2:1 und verkürzte damit in der “best of seven”-Serie auf 2:3. Nashville hat im Kampf um das erste Conference-Endspiel seiner Clubgeschichte am Sonntag Heimvorteil.