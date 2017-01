St. Gallen verbietet Rechtsrockkonzert

Neonazis wollen in der Ostschweiz "feiern" - © Bilderbox

Am Samstag ist in der Schweiz ein Unterstützungskonzert für die rechtsradikale Partei PNOS geplant. Der Veranstaltungsort ist nicht bekannt, soll sich aber in der Schweiz befinden. Die Kantonspolizei St.Gallen hat die Durchführung der Veranstaltung verboten.