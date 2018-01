St. Anton wieder erreichbar, Arlberg-Lawinensituation weiter angespannt

Entspannung in St. Anton am Arlberg: Der Ort ist via Schnellstraße wieder erreichbar. Der Arlbergpass ist aber bis auf weiteres geschlossen.

Weiter angespannte Lawinensituation im Arlberggebiet: Aufgrund der Lawinengefahr war St. Anton am Arlberg am Donnerstagnachmittag nicht mehr mit dem Auto erreichbar. Die Zufahrtsstraßen wurden am Donnerstag vorsorglich für den Verkehr gesperrt, teilte eine Sprecherin mit. Die Lawinenkommission tage stündlich, um die Lage jeweils neu zu beurteilen. Am Abend konnte dann Entwarnung gegeben werden: Wie die Polizei St. Anton im Gespräch mit VOL.AT sagte, ist der Wintersportort mittlerweile wieder via Schnellstraße erreichbar.

S16: Freie Fahrt, Arlbergpass gesperrt Ebenso freie Fahrt heißt es auf der S16-Arlbergschnellstraße: Laut Asfinag-Pressesprecher Alexander Holzedl kann die Straße ohne Behinderungen bis zum Arlberggebiet befahren werden. Probleme gibt es allerdings ab dort: Verkehrsteilnehmer, die auf die Tiroler Seite wollen, müssen durch den Tunnel – der Pass zwischen Alpe Rauz und St. Christoph ist bis mindestens morgen Vormittag wegen der akuten Lawinengefahr gesperrt. Morgen Vormittag soll eine Neukommissionierung vorgenommen werden, wie die Polizei Bludenz berichtet. Langen, Stuben und Zürs/Lech sind aber weiterhin erreichbar.