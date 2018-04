SSV Schoren ist zurück auf der Siegerstraße

Kommenden Samstag wollen die Schoren-Girls auch gegen den Tabellenzweiten punkten.

Die Messestädterinnen starteten besser und konzentrierter ins Spiel als noch in der vergangenen Woche. Mit einem guten Deckungsspiel und Druck im Angriff konnten die Gegnerinnen in Schach gehalten werden und man ging mit einem knappen 1-Punkte Vorsprung in die Halbzeitpause. In der Kabine beschwor Trainerin Ausra Fridrikas das SSV Team, sich besser auf die Spielzüge zu konzentrieren und auch die Abschlüsse genauer zu planen. Dies wurde dann in der zweiten Halbzeit prompt umgesetzt und Moosbrugger und Co. gelang so ein Treffer nach dem anderen. Speziell Adriana Marksteiner mit 10 Toren und Johanna Rauch mit 5 Toren waren an diesem Abend ausschlaggebend für den Erfolg des SSV verantwortlich. So konnte der SSV verdientermaßen, und dank einer mannschaftlich geschlossenen Leistung, bei welcher auch die jungen Spielerinnen zum Einsatz kamen, den nächsten Sieg dieses Jahres einfahren. In insgesamt sieben Partien dieser Saison wurden 12 Punkte eingefahren und damit liegt das Team von Ausra Fridrikas in der Tabelle mit 22 Punkten auf Platz 4 und erstmals in dieser Saison vor dem HC Sparkasse BW Feldkirch.