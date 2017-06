SSV-Mädchen im Endspurt

Dornbirn. Keine Frage, die Handballsaison neigt sich dem Ende zu. Die Temperaturen laden eher zum Baden als zum Hallensport, doch nicht nur Pollenallergiker mögen es, wenn es zum Saisonfinale in den Handballhallen sportlich heiß hergeht.

Künftige U16 legt bereits für die neue Saison vor

Den Auftakt zu einem tollen Saisonabschluss lieferte vergangene Woche die künftige U16 des SSV Schoren. Mit einer makellosen Bilanz gewannen die Mädchen die Qualifikationsrunde für die Verbandsliga und stellten so eine sportlich hochwertige kommende Saison sicher, in der sie auf die starken Teams aus Württemberg treffen werden. Nach langer Anfahrt nach Böblingen/Sindelfingen stellten die Mädchen mit einer disziplinierten Mannschaftsleistung die Weichen schon früh auf Gruppensieg. Neo-Dornbirnerin Naomi Benneker konnte sich sogar gleich bei ihren ersten Auftritten im SSV-Dress mehrmals in die Torschützenliste eintragen lassen.

Respektable Leistung der U11

Den ersten von drei Auftritten des SSV bei Staatsmeisterschaften absolvierte die U11 am verlängerten Wochenende in Bad Vöslau. Das junge Team lieferte eine kämpferisch und spielerisch ausgezeichnete Talentprobe ab und belegte schlussendlich den respektablen 4. Platz. Ein wenig durfte den vergebenen Chancen für eine bessere Platzierung nachgetrauert werden, führten die Dornbirnerinnen doch in allen Spielen kurz vor der Pause. Doch Wurfpech und vor allem der intensive Kräfteverschleiß gegen die körperlich weit überlegenen Gegnerinnen vereitelten am Ende eine noch bessere Endplatzierung. Über eine besondere Auszeichnung durfte sich Laura Mathis freuen – der pfeilschnelle SSV-Wirbelwind wurde ins All-Star-Team des Turniers gewählt.