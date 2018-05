SSV Dornbirn Schoren siegt gegen BW Feldkirch

Viel Stimmung beim Derby vor vollbesetzter Tribüne.

Dornbirn. Am vergangenen Samstag fand das lang erwartete Derby in der WHA-Liga statt. Gegner waren die Damenmannschaften des SSV Dornbirn Schoren und des HC BW Feldkirch. Damit war für garantierte Spannung beim Ländle-Derby garantiert.

In einem druckvollen Spiel startete der SSV gut in die Partie und alle Schoren-Damen waren voll bei der Sache. Topspielerin Fabienne Tomasini musste allerdings krankheitsbedingt eine Pause einlegen. Doch die Abwehr stand von Anfang an sehr gut und machte es den Feldkircherinnen nicht leicht einen Ball Richtung Tor zu bringen. Im Angriff hingegen war die Nervosität etwas spürbar und so tat sich zu Beginn des Spiels auf der Anzeigetafel recht wenig. Nach acht gespielten Minuten stand es gerade mal 3:1 für den SSV Schoren. Gute Chancen gab es auf beiden Seiten, doch dann kam die SSV-Maschinerie ins Laufen und man konnte sich einen 6:2 Vorsprung erarbeiten. Anschließend kam die Partie jedoch ein wenig ins Stocken, denn die Schiedsrichter verteilten ordentlich 2-Minutentsrafen auf beiden Seiten. Die erste Halbzeit entwickelte sich zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen und man ging mit einem knappen 13:11 Vorsprung in die Kabine.