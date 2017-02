SSV Dornbirn Schoren 2 gewinnt Prestigeduell

Dornbirn. Am vergangenen Sonntag fand in der Messehalle Dornbirn der Handball-Klassiker schlechthin statt: Das Damen 2-Team des SSV Schoren und das zweite Team vom Ländle-Konkurrenten BW Feldkirch standen sich im Derby gegenüber. Zahlreiche ehemalige routinierte Spielerinnen der ersten Mannschaft trafen dabei aufeinander.

Ersatzgeschwächt durch viele Krankheiten, trat das Team Damen 2 des SSV an, doch dies sollte kein Grund sein, sich vorab schon geschlagen zu geben. Nach einem sehr zähen Start in der ersten Halbzeit, ging die Equipe vom Trainerduo Sabine Petzak und Eva Sieber mit einem -4 in die Pause. Das Match wurde von den Spielerinnen jedoch noch nicht abgeschrieben und so kämpfte man sich in der zweiten Halbzeit wieder heran und ging sogar in Führung. Am Ende reichte dann ein geworfenes Tor mehr, um als Sieger erfolgreich mit 26:25 vom Platz zu gehen. Die Freude war groß und verdientermaßen wurde anschließend in der Kabine noch ein wenig gefeiert.

U12-2: Erfolgreiche Verteidigung des 1. Tabellenranges

Anlass zum Jubeln hatte auch der SSV-Nachwuchs. Die U12/2-Mädchen nahmen den Erfolgskurs wieder auf. Nach einem klaren 20:15 Sieg gegen den TV Isny gab es auch für die jungen Handballerinnen jeden Grund zu feiern. Trotz einem kleinen und geschwächten Kader, konnte das Team das vorhandene Talent beweisen. Jede einzelne Spielerin leistete vollen Beitrag zum Mannschaftserfolg und verteidigte damit weiterhin den ersten Tabellenplatz in der HVW. Das Trainierduo Anna-Sophie Preg und Hannah Bischof freute sich mit der Mannschaft und sieht dementsprechend noch viel Potential für die Zukunft.