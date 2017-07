Das Tier wurde behutsam eingefangen und gerettet - © APA (AFP)

Die Marine von Sri Lanka hat einen Elefanten aus Seenot gerettet. Der Dickhäuter wurde am Dienstag rund acht Kilometer vor der Nordostküste des Landes im Meer treibend entdeckt, berichtete ein Sprecher. Taucher brachten Seile an dem Tier an, bevor es vorsichtig zurück zur Küste gezogen wurde.