SRF kennt Sebastian Kurz nicht

Panne in der Hauptausgabe der SRF-Tagesschau: In einem Beitrag wird der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz als "Außenminister" bezeichnet.

Wurde hier eine alte Bezeichnung eingeblendet? In der SRF-Tagesschau vom 2. Mai wurde in einem Beitrag zu den Budget-Verhandlungen in der EU der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zitiert. Allerdings war er im Schweizer Fernsehen noch immer «Außenminister», wie das Schweizer Nachrichtenportal “fm1today” berichtet.