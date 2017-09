Spurenauswertung nach Horror-Unfall auf A21 dauert an

Fünf Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben - © APA

Nach einem Verkehrsunfall mit fünf getöteten und drei teils schwerverletzten rumänischen Staatsbürgern auf der Außenringautobahn (A21) bei Heiligenkreuz (Bezirk Baden) von Sonntagfrüh dauern die Ermittlungen an. Eine der zwei in Krankenhäuser geflogenen Frauen war am Montag auf dem Weg der Besserung, die andere ebenfalls nicht in Lebensgefahr.