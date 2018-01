Spritschlucker dominieren Automesse in Detroit

In Detroit wird am Sonntagabend mit ersten Presseveranstaltungen die jährliche Automesse eröffnet. Dominieren werden die Stände der Hersteller Pickups und SUVs: Diese Spritschlucker waren im vergangenen Jahr die meistverkauften Modelle in den USA, und Analysten erwarten, dass dies auch in diesem Jahr so bleibt. Zur Detroit Auto Motor Show werden 700.000 Besucher erwartet.

Die Publikumstage finden vom 20. bis zum 28. Jänner statt. Zum Start der Messe hat sich auch US-Verkehrsministerin Elaine Chao angekündigt. Umweltfreundlichere Wagen und ihre selbstfahrenden Autos der Zukunft hatten die Hersteller auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas Anfang des Monats präsentiert.