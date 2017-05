Spring Break Party im Alten Hallenbad

Die von den Schülervertreterinnen und Schülervertretern der HAK/ HAS Feldkirch organisierte Pool-Party wurde trotz des starken Gewitters von Hunderten Jugendlichen besucht. Neben Thomas Legat, Thomas Erlacher, Michael Mathis, Patrick Wandl ließen sich auch Alina Gohm und Niklas Peter die ausgelassene Party im Alten Hallenbad nicht entgehen. Auf zwei Floors boten verschiedene DJ s Unterhaltung und beste Stimmung für eine legendäre Partynacht. Einer davon – Phil Praise – DJ aus der Schweiz hatte schon viele Auftritte bei großen Veranstaltungen, wie der Streetparade in Zürich oder dem Donauinselfest. Der junge DJ legt regelmäßig in Clubs auf. Tolle Musik kombiniert mit Spezialeffekten sorgten für mega Stimmung.