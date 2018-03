Spring Break 2018: Ausnahmezustand in Florida!

Die wohl wildeste Massen-Party der Welt: Der Spring Break in Florida.

Die Uni-Ferien im Frühling werden von den US-College-Studenten traditionell beim Spring Break in Florida eingeläutet. Alkohol. Nackte Haut. Laute Musik. Party. Feiern bis der Arzt kommt. So feiern US-Studenten beim Spring Break. “Wir haben die Kontrolle verloren“!” Der Bürgermeister von Miami Beach kapituliert wegen Millionen Spring Breakern. An den Stränden geht es so heftig zu wie noch nie! Die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Den Studenten gefällt die starke Präsenz der Polizei nur bedingt, denn diese kontrolliert am Strand ob illegal Alkohol aus Limo-Bechern getrunken wird oder Drogen konsumiert werden.