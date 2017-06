Sprecher von Kurdenpartei in Türkei kurzzeitig festgenommen

Der 46-Jährige war zehn Jahre lang Bürgermeister von Diyarbakir - © APA (AFP)

Die türkischen Behörden haben in ihrem massiven Vorgehen gegen Kritiker erneut einen Politiker der pro-kurdischen Partei HDP festgenommen. Ein Abgeordneter der HDP sagte am Freitag, der Sprecher der Partei, Osman Baydemir, sei vorübergehend wegen Beleidigung der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Er sei aber nach seiner Aussage wieder freigelassen worden.