Sprachmacht, Bilderlosigkeit: "Lass dich heimgeigen, Vater"

Josef Winklers Auftragswerk des Burgtheaters ist kein Stück geworden. "Lass dich heimgeigen, Vater oder Den Tod ins Herz mir schreibe" ist eine lange Anklagerede, deren Motor Schmerz und Wut sind. Der Kärntner Dichter arbeitet sich darin aus neuer Perspektive an seiner Herkunft, am Dorf und der übergroßen Vaterfigur ab. Die gestrige Uraufführung im Burgtheater-Kasino war eine Bilderverweigerung.

Die katalanische Regisseurin Alia Luque, die 2016 im Vestibül “die hockenden” von Miroslava Svolikovas als Endspiel in alpenländischem Dekor inszeniert hatte, setzt auch diesmal mit annähernd dem gleichen Personal (Tino Hillebrand, Marcus Kiepe, und Branko Samarovski waren schon damals dabei, neu ist Leon Haller) auf eine Choreographie zwischen Exerzieren und Exorzieren. Sie hat den – stark eingestrichenen – Monolog auf fünf Figuren aufgeteilt, die unterschiedliche Alter und Facetten einer Figur darstellen, vom kleinen Buben in kurzen Hosen (bei der Premiere erwies sich der junge Tobias Wolfsegger mit großer Spielfreude als wahres Showtalent und holte sich mehrfach Zwischenapplaus) bis zu Marcus Kiepe in Frauenkleidern.