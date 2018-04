„Sprachencafé Leiblachtal“ – Französisch, Portugiesisch und Spanisch

Lochau. Französisch, Portugiesisch und Spanisch stehen am Samstag, 7. April, von 9.30 bis 11 Uhr im „Sprachencafé Leiblachtal“ im Brockenhaus in der Toni-Russ-Straße in Lochau auf dem Tapet.

Sprachinteressierte aus der ganzen Region sind dazu herzlich eingeladen.

Das Sprachencafé wird gerne besucht und es kommen immer wieder neue sprachbegeisterte Menschen zu dieser Veranstaltung ins Brockenhaus. Aufgrund der großen Besucherzahl wurden daher die Termine für einzelnen „Sprachentische“ neu fixiert. Jeweils am ersten Samstag im Monat wird im Sprachencafé nun „Französisch – Portugiesisch – Spanisch“ gesprochen. Am jeweils dritten Samstag im Monat folgt dann „Englisch – Italienisch – Deutsch“, und dies jeweils von 9.30 bis 11 Uhr.

Auf die Besucher wartet ein unterhaltsamer Vormittag mit interessanten Begegnungen und abwechslungsreichen Gesprächen. Begleitet werden die einzelnen Tischrunden von zum Teil muttersprachlichen Moderatoren, organisiert wird diese Veranstaltung vom Generationenausschuss der Gemeinde Lochau mit Peter Pongratz als engagiertem Projektleiter – T 0650 4977 400 oder E-Mail peter.pongratz@bregenz.net

Weitere Termine im Jahr 2018