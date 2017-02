Sprachencafé als neuer Treffpunkt

Lingenau (me) Sprachencafés sind eine besondere Art, eine Sprache auf unkonventionelle und lockere Art intensiv zu üben. Nun gibt es diese Möglichkeit auch in Lingenau. Um Menschen die Möglichkeit geben, ihre Fremdsprachenkenntnisse in ungezwungener Form und stressfrei zu unterschiedlichen Themen anzuwenden und somit zu verbessern, findet in der Bücherei Lingenau jeden dritten Dienstag im Monat das Sprachencafé statt. Von 9.30 bis 10.30 Uhr gibt es die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen in Englisch zu unterhalten. „Das Sprachencafé bietet auch die Möglichkeit, (fremd-) sprachliche Partner zu finden und einen Austausch anzustoßen“, erläutert Ferry Orschulik die Intentionen.

Freude an der Sprache

Seit zwei Monaten bietet das Sprachencafé in Lingenau die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre kostenlos Englisch zu plaudern und zu diskutieren. Das Projekt wurde von den beiden ehemaligen Lehrpersonen Irmgard Steurer und Ferry Orschulik im Rahmen der „Initiative 60+ aktiv für unser Dorf“ initiiert und wird von der Bücherei Lingenau unterstützt. Bisher fanden zwei Treffen mit jeweils 14 – 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Dabei sind unterschiedliche Sprachkenntnisse kein Hindernis sondern die Freude am Anwenden der englischen Sprache steht im Vordergrund. Das nächste Sprachencafé findet am Dienstag, 21. Februar in der Bücherei Lingenau statt.