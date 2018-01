Spotify von US-Label auf Milliarden-Schadenersatz verklagt

Der Streamingdienst Spotify ist von einem US-Label auf Schadenersatz über 1,6 Milliarden Dollar (1,33 Mrd. Euro) verklagt worden.

Der Verlag Wixen Music Publishing, der Lizenzen an Songs wie “Free Fallin” von Tom Petty und “Light My Fire” von The Doors besitzt, wirft dem schwedischen Unternehmen in der Klage vor einem Bundesgericht in Kalifornien vor, Tausende Lieder unerlaubt verwendet zu haben.