Sportveranstaltung als “super Werbung für´s Montafon”

Mit dem Verlauf der diesjährigen Montafon Alpine Trophy zeigt sich der Obmann des Sportclub Montafon (SCM) Vandans, Michael Hartmann, sehr zufrieden. “Die Mannschaften haben Charakter gezeigt und gut gespielt; es hat keine Probleme gegeben”, streut der Obmann allen Teilnehmern Rosen. “Super” sei nicht nur die Veranstaltung an sich (in Vandans mit vielen Franzosen und Polen), sondern auch die Werbung für die Talschaft, betonte Hartmann. Erfreulich ist, dass gerade bei den U13-Mannschaften viele Spielereltern das Tal bei teils prachtvollem Wetter kennenlernen und selbstverständlich bei den verschiedenen Wettkämpfen mitfiebern – das war für die Nachwuchskicker natürlich ein zusätzlicher Ansporn, auf dem Rasen einfach Alles zu geben.

Großes Jubiläumsfest

Eine tolle Stimmung, wie sie aktuell bei der Montafon Alpine Trophy zu erleben ist, wird es gewiss auch wieder am kommenden Wochenende geben. Zahlreiche Fußball-Fans aus der Region und darüber hinaus lassen dann den SCM Vandans hochleben, der heuer sein 70-Jahre-Jubiläum feiern kann. Nähere Informationen dazu finden Sie hier auf vandans.vol.at. Bei den Feierlichkeiten am Sonntag wird auch der Nationalratsabgeordnete Karlheinz Kopf, Präsident des Fußball-Bundesligisten SCR Altach, anwesend sein. Bereits am zweiten Tag der Montafon Alpine Trophy war Kopf in Vandans zu Gast, um den jungen Spielern “seines” Vereins fest die Daumen zu drücken.