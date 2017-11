Sportsoldatin mit hohen Zielen

Die Götzner Judoka-Athletin Desirée Klinger (24) gilt zurzeit als hoffnungsvolles Talent im heimischen Judosport.

Götzis Ihr größtes Ziel ist es, bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio auf der Matte zu stehen und eine Medaille zu erkämpfen. Nicht nur deshalb, weil Japan als die Heimat des Judosportes gilt, sondern auch weil die Götznerin diese Sportart seit fast zwei Jahrzehnten mit großer Leidenschaft betreibt.

Desirée habe schon als kleines Mädchen gerne gekämpft – und zwar mit ihrem Vater, der in seiner Jugend auch schon Judoka war. Im Kindergarten zeigte sie anderen Kindern Fall- und Wurftechniken. „Ich habe mich sehr gefreut, als ich endlich mit sechs Jahren zum Anfängerkurs beim UJC Hohenems durfte. Mein Vater begann dann auch wieder mit Judo und wurde mein Trainer bis ich 15 Jahre alt war und in das Sportgymnasium Dornbirn-Schoren eintrat. Das Trainingspensum hat sich dadurch deutlich gesteigert und ich fasste Fuß im Nachwuchskader des österreichischen Judoverbandes, “ erzählt die junge Sportlerin.

Großer Leistungsdruck

Ein Kreuzbandriss im Knie bei einem Turnier in Belgien warf Klinger vor vier Jahren bereits zu Saisonbeginn für lange Zeit zurück. Das war für sie eine herbe Enttäuschung. Weil sie gerade auf dem Weg zur Teilnahme an der U 20 Weltmeisterschaft war. „Viele Menschen begleiteten mich auf dem Weg zurück, sodass ich im Jahr 2014 wieder gestärkt in das Wettkampfgeschehen eingreifen und mich in der Rangliste unter die besten zehn der Gewichtsklasse beim Europacup hochkämpfen konnte,“ freut sich die Heeressportlerin. Durch die guten Leistungen erhielt sie einen der begehrten Heeressportplätze und rückte im Juni vor zwei Jahren in das HLSZ (Heeres-Leistungssport-Zentrum) in Dornbirn ein. Für Männer und Frauen stehen jedes Jahr nur elf Plätze österreichweit zur Verfügung.

Steiniger Weg zum Erfolg

Leider entzündete sich das operierte Knie im Jahr 2015 und musste zweimal operiert werden, was wiederum fast ein halbes Jahr pausieren bedeutete. Der Weg zurück an die Spitze wurde durch spezielles Aufbautraining des Olympiazentrums Dornbirn wesentlich verkürzt. Besonders gut gefällt Desirée die Vielseitigkeit des Judosportes. Im Vergleich zum Radsport oder zum Schwimmen trainieren die Judokas sehr viele Bereiche wie: Ausdauer, Geschicklichkeit, spezielle Wurf- und Hebeltechniken. Auch das Reisen zu den verschiedenen nationalen und internationalen Trainigscamps und Judoturnieren gefällt Klinger sehr an ihrem Beruf.

Anfang dieses Jahres musste Desirée Klinger mit einem sportlichen Burnout kämpfen. Hier war ihre Familie eine große Unterstützung, um dieses zu bewältigen und an ihren Zielen fest zuhalten. Seit Juli 2017 trainiert die ambitionierte Sportlerin mit ihrem neuen Trainer: Craig Fallon. „Er hat das nötige fachliche Knowhow und wir stehen menschlich auf derselben Ebene. Mit ihm habe ich meine Motivation für den Judosport nun wirklich wiedergefunden, “ so Klinger.

„Nach dem zweiten Platz beim Europacupturnier in Russland 2016 ist mein nächstes Ziel bei einem Weltcup auf dem Podest zu stehen. Nach wie vor ist es mein Traum in gut zwei Jahren in Tokio bei den Olympischen Spielen teilzunehmen, “ stellt Klinger in Aussicht. Bis dahin gilt es noch viele harte Trainingseinheiten zu absolvieren um den „sanften Weg“ weiter zu verfolgen.

Zur Person:

Desirée Klinger

Spitzname: Desi

Geburtsort: Dornbirn

Geburtstag: 11.08.1993

Größe: 168 cm

Gewicht: 57 kg

Vorbild: Sabrina Filzmoser

Motto: “Realize your dreams” (Verwirkliche deine Träume)

Erfolge und Meilensteine von Desirée Klinger von 2007 bis 2016

2007:

U 15 Österreichische Staatsmeisterschaft in Hard bis 48 kg 2. Platz

2008:

U 17 Österreichische Staatsmeisterschaft in Laakirchen bis 52 kg, 2. Platz

2009:

U 17 Osterpokalturnier in Kufstein bis 52 kg, 1. Platz

U 17 Creativ Turnier in Graz bis 52 kg, 3. Platz

U 17 USK Prag Cup bis 57 kg, 3. Platz

2011:

U 20 Österreichische Staatsmeisterschaft in Eferding bis 57 kg, 3. Platz

2012:

U 20 Österreichische Staatsmeisterschaft in Kärnten bis 57 kg, 1. Platz

2014:

Elite Österreichische Staatsmeisterschaften in Gmunden bis 57 kg, 3. Platz

Elite Europacup in Celje bis 57 kg, 5. Platz

Elite Europacup in Belgrad bis 57 kg, 3. Platz

U 23 Österreichische Staatsmeisterschaften in Hard bis 57 kg, 1. Platz

Elite Europacup in Helsingborg bis 57 kg, 5. Platz

2015:

Elite Europacup in Sarajevo bis 57 kg, 2. Platz

U 23 Österreichische Staatsmeisterschaft bis 57 kg in Bischofshofen, 2. Platz

2016: