Simone Biles holte bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro vier Gold-Medaillen und eine in Bronze. Aly Raisman, Olympia-Siegerin von 2012 in London, konnte in Rio eine Goldene und zwei Silber-Medaillen einfahren. Jetzt haben sich die zwei Turnerinnen im Bikini für das US-Magazin “Sports Illustrated” ablichten lassen. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.