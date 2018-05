Sportlicher Spaß beim Volksschul-Spielfest

Rund 400 Kinder zeigten beim Spielfest in Haselstauden ihre Begeisterung für Fußball.

Dornbirn. Auch im Schuljahr 2017/18 organisiert das Schulsportreferat im Landesschulrat in Kooperation mit dem Vorarlberger Fußballverband wieder die beliebten Fußball-Spielfeste für die Volksschulen. An drei Standorten (Schlins, Dornbirn, Schwarzenberg) nehmen heuer knapp 800 Kinder aktiv an den Spielnachmittagen teil. Die Freude an der Bewegung und der Spaß sollen dabei im Mittelpunkt stehen. Knapp 400 Kinder demonstrierten dies vergangenen Donnerstag eindrücklich auf der Sportanlage in Haselstauden.