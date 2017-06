Sportlicher Einsatz für bedürftige Menschen

Lustenau. Mit großer Freude konnte die ehemalige Landtagsabgeordnete Inge Sulzer, die sich seit über 25 Jahren im Rahmen des Familienbunds für bedürftige Familien einsetzt, den Scheck von der Direktorin der VS Hasenfeld, Gerda Loacker, entgegennehmen. „Wenn es für mich selbst wäre, könnte meine Freude nicht größer sein!“, betonte sie und bedankte sich herzlich. Das „erlaufene“ Geld kommt dieses Mal zwei Familien zugute, deren Mütter Alleinerzieherinnen sind und für die jeder Tag eine kaum zu bewältigende Herausforderung darstellt. Konfrontiert mit Krankheit, Tod oder Trennung aufgrund von psychischer Gewalt, fristen die Familien ein Dasein in Armut. Mit dem Betrag kann die größte Not gelindert werden. Die andere Hälfte wird für Schulprojekte verwendet.

Hundert Läuferinnen und Läufer

Stolz kann die VS Hasenfeld auf ihre Schülerinnen und Schüler sein, die der Aufforderung zum Stundelauf mit großem Einsatz Folge leisteten und mit Hilfe ihrer Familien und spendablen Freunde und Nachbarn, die pro Runde einen Pauschalbetrag bezahlten, dieses schöne Ergebnis erzielen konnten.