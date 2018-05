Sportler der SMS Markt bundesweit erfolgreich

Hohenems. Nach ihren exzellenten Leistungen bei der Turn10 Landesmeisterschaft mit fünf ersten und zwei zweiten Rängen sowie einem dritten Platz zeigten die zwei Mannschaften aus der Sportmittelschule Hohenems Markt auch bei den Bundesmeisterschaften groß auf.

Wie zwei Mädchen des siegreichen Wiener Teams konnte die Nationalkaderathletin Ceren Kaya die Höchstnote an allen vier Geräten und somit die volle Punktezahl von 80 Punkten erreichen. Auch Jana Bohle, Sarina Glanzer, Maja Hilbe, Timna Kopf und Jana Feurle trugen ihren Teil zum Erwerb des Vizemeisters bei. Überraschend stark schlugen sich die von Dir. Arno Habian betreuten Burschen aus der 3a der Sportmittelschule Markt, hatten sie bisher bei den zwei Teilnahmen an Turn10-Bundesbeserben 2004 und 2006jeweils Rang vier erreicht. Diesmal mussten sich Johannes Fenkart, Jonas Kubu. Leon Giesinger, Kim Gahan, Luca Pöschl und Domink Prugg mit 376 Punkten dem siegreichen BRG Wels Wallerstraße lediglich um 4,5 Zähler geschlagen geben, wobei sie die Bewerbe am Boden und am Barren für sich entscheiden konnten.