Sportfreunde Nofels laden zum Beachsoccer Cup

Bereits zum 8. Mal findet am Samstag, 15. Juli 2017 bei der Volksschule Nofels das Beachsoccer Cup statt, was ein Fest für die ganze Familie ist. Neben den sportlichen Bewerben auf dem Sandplatz gibt es für die kleineren Besucher eine Hüpfburg, leckeres Eis und mehrere Planschbecken. Zudem erwartet alle Besucher ein Bierpilz und eine Grillerei. Anmeldungen nimmt Peter Amann entgegen. Per Mail an peter.amann1984@gmail.com. Die Startgebühr beträgt 50 Euro. Turnierausschreibung unter www.sportfreunde-nofels.at.