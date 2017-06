Sportfreunde Nofels laden zum Beachsoccer Cup

Bereits zum 8. Mal findet am Samstag, den 15. Juli 2017 ab 10 Uhr der traditionelle Beachsoccer Cup bei der Volksschule Nofels statt. Die Crème de la Crème der Hobby-Sandkicker und Sandkickerinnen (und jenen, die es noch werden wollen!) geben sich auch heuer wieder die Ehre und werfen ihre Prachtkörper in die Schlacht. Du willst auch mitspielen? Jetzt dein Team anmelden und die letzten Plätze sichern! Die Anmeldung funktioniert ganz einfach per Mail an amann.peter1985@gmail.com. Die Startgebühr beträgt 50 Euro pro Team. Die offizielle Turnierausschreibung ist unter www.sportfreunde-nofels.at verfügbar.

Neben der Siegertrophäe und tollen Sachpreisen warten auf Spieler und Zuschauer unter anderem auch Grill- und Eismeister, welche die Besucher mit allerlei Köstlichkeiten versorgen werden. Zum Entspannen stehen wieder die allseits beliebten Strandliegen bereit, der Mohrenbräu Bierpilz liefert leckere Erfrischungsgetränke und wem dann immer noch zu heiß ist, der springt einfach in einen der Pools – Badeklamotten also nicht vergessen!

Auch für die lieben Kleinen (und gestresste Eltern) ist gesorgt: neben viel Platz sich auf der Wiese auszutoben werden auch dieses Jahr wieder Luftschlösser bzw. eine Hüpfburg aufgebaut. Dazu gibt’s wieder locker-flockige Sommer-Mucke vom berühmt-berüchtigten DJ-Duo Mad Mike und Andi Amann auf die Ohren!

Ein Fest für die ganze Familie … vorbeischauen lohnt sich!