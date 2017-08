SPÖ will Pensionserhöhung in den Ministerrat bringen

Kleine Pensionen sollen erhöht werden - © APA

Die SPÖ will die von ihr – sowie auch von der ÖVP – vorgeschlagene Erhöhung niedriger Pensionen am besten gleich umsetzen. Klubchef Andreas Schieder lud am Montag via Ö1-“Mittagsjournal” die ÖVP ein, eine Tischvorlage von Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) noch am Dienstag im Ministerrat zu beschließen. Die ÖVP ist auch dafür, vermisst allerdings noch einen entsprechenden Gesetzesentwurf.