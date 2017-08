SPÖ will Öffi-Jugendticket für ganz Österreich

Die Jungen hätten, so Leichtfried, “das Recht darauf, mit den Öffis zu einem leistbaren Preis von ihrem Heimatort in die Schule, in die Arbeit oder zur Universität zu kommen und in ihrer Freizeit zu Sport und Freunden zu fahren”. Schnelle und einfache Mobilität dürfe nicht “vom Geldbörserl der Eltern abhängen”, ergänzte Herr – und übte Kritik an der ÖVP. Unter deren Jugend- und Familienministerin Sophie Karmasin habe es in den letzten Jahren “Stillstand” in Sachen Jugendmobilität gegeben. Leichtfried will den “Kompetenz-Wirrwarr” beendet haben und alle Themen rund um Jugendmobilität in einer Hand bündeln.

(APA)