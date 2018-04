SPÖ will Lehre für Kleinkindbetreuung

Die SPÖ und deren Landesvorsitzendrn Michael Ritsch will mit einem attraktivem Ausbildungsangebot für die Elementarpädagogik Personalengpässen im Land langfristig entgegenwirken.

„Vor allem an unseren Kindergärten haben wir derzeit einen Personalengpass. Gerade erst mussten wir deshalb die Qualitätsanforderungen für Betreuungspersonal nach unten nivellieren. Weil das keine dauerhafte Lösung sein kann, möchten wir ein zusätzliches Ausbildungsangebot schaffen. Eine Lehrausbildung in der Elementarpädagogik würde für viele junge PflichtschulabsolventInnen ein attraktives Angebot darstellen“, weiß Michael Ritsch.

Vorbild Schweiz

Orientieren könne man sich dabei laut Michael Ritsch an der Schweiz, wo es eine entsprechende Lehrausbildung bereits gibt. Besonders interessant an diesem Modell sei, dass die Ausbildung sich nicht nur auf den Bereich von Kindertagesstätten konzentriert, sondern auch zur Arbeit in Krippen, Tages- und Kinderheimen, im Hort oder in Familien befähigt. Der Antrag der SPÖ wird voraussichtlich in der Landtagssitzung am 5. Juni behandelt werden.