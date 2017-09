SPÖ will Gruppenklagen notfalls ohne ÖVP-“Ja” durchbringen

Sozialminister Alois Stöger wird ein Gesetz vorlegen - © APA

Die SPÖ will in den letzten Wochen des Wahlkampfs die ÖVP in Zugzwang bringen und einzelne Gesetzesvorhaben notfalls auch ohne die Stimmen des Koalitionspartners im Nationalrat durchsetzen. Am Mittwoch will Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) ein Gesetz einbringen, das künftig Gruppenklagen von Konsumenten ermöglichen soll, was “bislang an der Blockade einzelner Gruppen in der ÖVP gescheitert ist”.