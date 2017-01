SPÖ will erste Punkte des “Plan A” in Ministerrat einbringen

Die Umsetzung soll gestartet werden - © APA

Die SPÖ will bereits am Dienstag erste Teile des von Bundeskanzler Christian Kern vorgestellten “Plan A” in den Ministerrat einbringen. Laut einem der APA vorliegenden Entwurf, der am Montag an die ÖVP übermittelt wurde, handelt es sich um die von der SPÖ angestrebte Selbstbehaltabschaffung für Selbstständige beim Arztbesuch sowie um bessere Unterstützung von KMUs bei der Entgeltfortzahlung.