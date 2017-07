SPÖ weist Gemeindebund-Kritik zu Kinderbetreuung zurück

Heinisch-Hosek zweifelte die Kosten an - © APA

Die SPÖ hat am Montag Kritik des Gemeindebunds an der geplanten Einführung eines zweiten Kindergartenjahres zurückgewiesen. Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek zweifelte die vom Gemeindebund befürchteten Kosten dafür an und hob gegenüber der APA die Bedeutung dieser Maßnahme hervor.