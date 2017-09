SPÖ Vorarlberg: Auch bei Niederlage soll Kern bleiben

Die SPÖ Vorarlberg steht laut Sprickler-Falschlunger voll und ganz hinter Bundeskanzler und Parteichef Christian Kern. Wie ORF Vorarlberg berichtet, möchte sie, dass Kern auch im Falle einer Niederlage als Oppositionschef weitermacht.

Kern soll bleiben

Angesprochen auf die schlechten Umfragewerte für die SPÖ sagt Sprickler-Falschlunger: “Ich mache mir natürlich Sorgen, aber ich bin immer wieder motiviert. Ich glaube, wir haben seit Vranitzky keinen so guten Kandidaten mehr gehabt.”

„Ich will unbedingt, dass Christian Kern bleibt“, betont Sprickler-Falschlunger. Er habe es geschafft, die Flügel, die es in so einer großen Partei gibt, zu befrieden. Kern habe Diskussionsbereitschaft, es brauche niemanden, der innerhalb der Partei polarisiert.

