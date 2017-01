SPÖ und ÖVP signalisieren Willen zur Zusammenarbeit

Der Wille ist da, Kanzler Kern bleibt aber verstimmt - © APA

SPÖ und ÖVP waren am Mittwoch im Vorfeld der Verhandlungen zum geplanten Update des Regierungsprogramms darum bemüht, nach dem Regierungskrach am Dienstag die Wogen wieder zu glätten. Beide Seiten signalisierten den Willen zur Zusammenarbeit. Bei Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern war allerdings weiter Verstimmung über das Klima in der Koalition zu spüren.