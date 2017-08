SPÖ trennt sich von Kanzlerberater Silberstein

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler schreibt von “aus Israel bekannt gewordenen rechtlichen Vorwürfen”, wegen derer die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung eingestellt werde. Silberstein hatte die SPÖ-Wahlkampagne beraten und “sozialwissenschaftliche Forschung” im Bereich Meinungsumfragen betrieben.

Geldwäschevorwürfe

Im Wesentlichen geht es bei der Affäre eigentlich um den bekannten israelischen Berater und früheren Banker Beny Steinmetz, der mit Silberstein enge geschäftliche Beziehungen hat. Wie die israelische Zeitung “Haaretz” in ihrer Online-Ausgabe berichtet, wurde Steinmetz ebenso wie weitere drei Geschäftsleute am Montagvormittag festgenommen. In Büros und Wohnhäusern der Verdächtigen wurden Hausdurchsuchungen vorgenommen. Die Vorwürfe drehen sich demnach unter anderem um Geldwäsche, Untreue und Behinderung der Justiz. Ob Silberstein tatsächlich einer der Betroffenen ist, wurde bisher nicht bestätigt. In Österreich wurde die Festnahme als erstes im Nachrichten-Portal “oe24.at” berichtet.

Bittere Affäre für die SPÖ

Die FPÖ ist jedenfalls schon empört. Generalsekretär Herbert Kickl betonte, dass Silberstein eine “Erfindung” von Kanzler Christian Kern (SPÖ) und dem Netzwerk von Alt-Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) zuzurechnen sei. Die SPÖ müsse jetzt volle Transparenz walten lassen und auf den Tisch legen, wie viel Steuergeld bislang an Silberstein überwiesen worden sei. Bestätigten sich die Vorwürfe gegen den Kanzlerberater, müsse auch der Regierungschef zurücktreten.

Für die SPÖ ist die Affäre rund um Silberstein jedenfalls bitter. Erst vor wenigen Wochen hatte Kampagnen-Leiter Stefan Sengl aus “privaten Gründen” seine Funktion zurückgelegt.

(APA)