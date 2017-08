SPÖ stellt Weichen für Nationalratswahl

Kanzler Kern will wieder Fahrt aufnehmen - © APA (Neubauer)

Die SPÖ stellt am Donnerstag die Weichen für die vorgezogene Nationalratswahl im Oktober: Bei einem Bundesparteirat in der Messe Wien, einer Art Mini-Parteitag, werden sowohl die Bundesliste mit den Kandidaten als auch das Wahlprogramm beschlossen. Kanzler Christian Kern muss versuchen, in seiner Rede die Genossen zweieinhalb Monate vor der Wahl endlich auf einen gemeinsamen Weg einzuschwören.