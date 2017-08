SPÖ startet Sommerkampagne und setzt auf Aufschwung

Drei der vier Plakatmotive sind den Themen Arbeit, Pensionen und Steuersenkung gewidmet. “200.000 neue Arbeitsplätze. Holen Sie sich, was Ihnen zusteht”, steht da etwa zu lesen. Zu sehen ist in diesem Fall Kern im Gespräch mit Jugendlichen. Weiters zu “holen” gibt es “Sichere Pensionen für Alle” und “Steuersenkung auf Arbeit”. Am vierten Plakatmotiv fordert Kern das Publikum mit in Uncle-Sam-Manier ausgestrecktem Zeigefinger direkt auf: “Holen Sie sich, was Ihnen zusteht.”

Für Kern bezieht sich der Wahlslogan der SPÖ darauf, dass der beginnende Wirtschaftsaufschwung beim Mittelstand ankommen müsse, worunter Kern 95 Prozent der Österreicher versteht. “Die Menschen sollen sich holen, was ihnen zusteht und nicht nur die fünf Prozent, die ohnehin schon mehr bekommen als ihnen zusteht”, sagte Kern vor Journalisten. Unterstützt wurde der SP-Chef bei der Enthüllung der Plakate von Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner, Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler und von gut fünf Dutzend jugendlichen Fans der SPÖ, die sich hinter den Parteispitzen zur La-Ola-Welle aufstellten.

Rendi-Wagner kritisierte, dass Frauen immer noch ein Viertel weniger verdienen und um die Hälfte weniger Pension erhalten als Männer. “Die Frauen wissen, was ihnen zusteht, und sie werden es sich holen”, bemühte auch die hinter Kern Listenzweite der SPÖ den zentralen Slogan der Kampagne.

Neben den Plakaten sind laut SPÖ auch Radio- und Fernsehspots sowie neuerlich auch Online-Videos geplant. Die Radiospots sind bereits angelaufen, die Online-Videos sollen laut SPÖ an den Stil der TV-Serie “House of Cards” angelehnt sein und Freitagabend starten. Großflächige Plakate und TV-Spots soll es laut SPÖ Ende August/Anfang September geben. Konkrete Zahlen zu den geplanten Plakatflächen nennt die SPÖ nicht.

(APA)