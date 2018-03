SPÖ sieht in AMS-Umbau Zerschlagung der Sozialpartnerschaft

Die SPÖ warnt in Bezug auf den geplanten Umbau des AMS vor einer Zerschlagung der Sozialpartnerschaft. Die Oppositionspartei wirft Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) die Schwächung der Sozialpartnerschaft vor.

“Wer so wie Schwarz-Blau mit andauernden Attacken und konstruierten Vorwürfen die Sozialpartnerschaft schwächt, schwächt auch Österreich”, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher.Die Kürzung der AMS-Mittel für Integration sieht Lercher als sich selbst erfüllende Prophezeiung. Dies würde die Eingliederung von Ausländern erschweren, was die Regierung dann wiederum dem AMS anlasten würde.