SPÖ sieht bei ATIB-Prüfung Sobotka am Zug

Der Ball liegt nun beim Innenminister - © APA

Das Rot-Schwarze Match um die Prüfung islamischer Einrichtungen ist auch am Donnerstag weitergegangen. Nachdem ÖVP-Abgeordnete am Mittwoch an das Büro von Kanzleramts-Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) eine Anfrage zur Prüfung des türkisch-islamischen Vereins ATIB gestellt hatten, reicht die SPÖ die Fragen nun an das Innenministerium weiter – denn dieses sei für die Vereinsprüfung zuständig.