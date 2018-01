SPÖ protestiert gegen "schwarz-blauen Sozialabbau"

Die SPÖ hat am Freitag im ganzen Land gegen den "schwarz-blauen Sozialabbau" demonstriert, den die Bundesregierung in ihren Augen betreibt. Das Ende der "Aktion 20.000" für ältere Langzeitarbeitslose sei "einfach schändlich", kritisierte SPÖ-Chef Christian Kern vor einer Wiener AMS-Geschäftsstelle. Auch wende man sich gegen eine "Enteignung von Langzeitarbeitslosen".

Auch die “Enteignung von Langzeitarbeitslosen” sei “extrem problematisch”, sprach sich Kern einmal mehr gegen Pläne aus, die Notstandshilfe abzuschaffen und Langzeitarbeitslose in die Mindestsicherung zu verschieben. “Durchschummler”, von denen die Regierung gesprochen habe, seien hier nicht zu finden, betonte Kern vor der AMS-Geschäftsstelle im fünften Wiener Gemeindebezirk. Es werde behauptet, es gebe viele mit Vermögen, auf das man zugreifen müsse, aber: “Wenn Sie hier einen finden, der einen Porsche in der Garage hat oder ein Innenstadtpalais, dann zahl’ ich Ihnen eine Kiste Bier – Minimum”, so Kern. “Hier werden bewusst Sündenböcke gesucht – erst waren es die Ausländer, jetzt geht es gegen die Arbeitslosen”, warf er der Regierung vor.