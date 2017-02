SPÖ-Parlamentsklub startete Bundesländertour in Klagenfurt

Kern verwies in seinem Redebeitrag immer wieder auf den "Plan A" - © APA

In Klagenfurt ist am Dienstagabend die Auftaktveranstaltung für eine Bundesländertour des SPÖ-Parlamentsklubs über die Bühne gegangen. Unter dem Motto “Arbeiten für Österreich” sollen weiters in Tirol, Wien und der Steiermark verschiedene politische Themen diskutiert werden, bei dem Termin in Klagenfurt standen Bildungs- und Forschungspolitik am Programm.