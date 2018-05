SPÖ ortet Koalitionskonflikt beim Thema Richter-Pensionen

Für Ärger sorgt ein vermeintliches Pensionsprivileg, das für Richter geplant ist. Die Vorlage des Vizekanzleramts hat das Finanzministerium im Zuge der Begutachtung scharf kritisiert. Die SPÖ versucht, daraus einen Koalitionskonflikt zu machen und ortet eine schiefen Haussegen bei ÖVP und FPÖ.

Laut Vorlage des von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) geleiteten Beamtenministeriums sollen Richter ihre Versetzung in den Ruhestand bewirken können, wenn sie 60 sind und ein Viertel ihrer Dienstzeit in den letzten beiden Arbeitsjahren “Schwerarbeit” leisten. Auf diesem Weg könnten sie drei Jahre früher in Pension, konkret in eine Schwerarbeitspension gehen. Das Finanzministerium lehnte dieses Ansinnen ab und verwies auf das Regierungsprogramm, in dem eine Abschaffung aller noch verbliebenen Pensionsprivilegien verankert sei.